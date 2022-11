Winterlüt Centre Culturel Marcel Marceau | Strasbourg, 10 février 2023, Strasbourg.

Soirées à prix libre, inscription conseillé, stage à 20€

Festival de danse et musique trad avec au programme: des stages, des bals, des concerts, des espaces de réflexion, des bœufs, des concerts, une expo de lutherie…

Centre Culturel Marcel Marceau | Strasbourg 5 Place Albert Schweitzer, 67100 Strasbourg, France

Nous sommes de retour !

Pour vous en mettre plein les oreilles et les yeux !

Afin de danser toutes ensemble et se retrouver !

Winterlüt le festival de danses et musiques traditionnelles !

Préparez vos chaussures de danse, votre plus belle tenue, invitez vos ami.e.s et parlez-en autour de vous ! Nous vous promettons trois jours mémorables.

Cette année 7 groupes mettront le feu pour les bals et concerts du soir :

Les Conteuses De Pas / Bresièr / Aniez Eta Zeina / Planchée / Erika et Mikel / La Guêpe / Mesclanha

Des stages matin et après midi offriront à qui veut un niveau de malade o/

Les enfants et leurs parents pourront danser ensemble le dimanche matin lors d’un bal spécial.

Et aussi au programme : des stands de lutherie, des jeux de société et des sessions musicales.

Pour s’informer et réserver, un seul site : https://winterlut.com/



