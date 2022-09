La muraille et le vent – Chants de la Route de la Soie – Emmanuelle TROY, PARIS, 20h30 au MANDAPA Centre culturel Mandapa PARIS, 30 septembre 2022, Paris.

réservations ici : https://www.centre-mandapa.fr/event-details/la-muraille-et-le-vent-chants-et-musiques-de-la-route-de-la-soie

LA MURAILLE ET LE VENT[Concert voix et musiques de la Route de la soie… et au-delà !] ? par Emmanuelle TROY : Chant, chant diphonique, saz, buzuq, tanbûr ouïghour, guimbardes, flûtes…

LA MURAILLE ET LE VENT [Concert voix et musiques de la Route de la soie… et au-delà !] à PARIS au MANDAPA ! 20h30 ? https://www.centre-mandapa.fr/event-details/la-muraille-et-le-vent-chants-et-musiques-de-la-route-de-la-soie https://arkhan-asso.com/spectacle-vivant/la-muraille-et-le-vent/ ? Emmanuelle TROY : Chant, chant diphonique, saz, buzuq, tanbûr ouïghour, guimbardes, flûtes (harmonique/bambou/ Bawu)…

Tout public > 5 ans ? Un concert solo à géométrie variable dans lequel Emmanuelle Troy explore la diversité des cultures du monde oriental notamment (Méditerranée, Asie Centrale, Mongolie… et au-delà) Loin des clichés, elle y interroge et réinterprète librement des traditions largement méconnues, incroyablement riches et puissantes, et s’attache à en exprimer la portée universelle. Elle donne ici à entendre des instruments rares et beaux, des langues lointaines, et surtout l’étonnante richesse de son univers vocal. ? Plus d’infos : • Vidéos :

– Avec Luc Girardeau, dans « Orient(s) » : https://youtu.be/yP-aGrv_Org

– En solo tout-terrain : https://fb.watch/8qNUBl7bv3/ • https://arkhan-asso.com/wp-content/uploads/3-spectacle_vivant/la_muraille_et_le_vent/la-muraille-et-le-vent-emmanuelle-troy-presentation.pdf #LeMandapa #ARKHAN #spectaclevivant #voyage #orientalmusic #voyageursdumonde #VoyageMusical #musicaljourney #worldmusic #musiquesdumonde #chantsdumonde #chantdumonde #musiqueorientale #orient #diversitéculturelle #Routedelasoie #Asiecentrale #instumentsdumonde #chantdiphonique #concertlive #caméléonvocal

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-09-30T20:30:00+02:00

2022-09-30T22:30:00+02:00

