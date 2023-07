Exposition de sculptures Centre Culturel Maintenon Catégories d’Évènement: Eure-et-Loir

Maintenon Exposition de sculptures Centre Culturel Maintenon, 16 septembre 2023, Maintenon. Exposition de sculptures 16 et 17 septembre Centre Culturel Entrée libre – visite gratuite Lorsque Laure Polin sculpte, elle perçoit l’espace dont ses œuvres devront prendre possession.

Elle ne façonne pas ses œuvres de l’extérieur, comme une pierre peut être attaquée par le burin, mais au contraire elle les façonne au creux même de leur intimité.

Dans les courbes et les déliés naissent des visages, des corps, des sensations, des mouvements, des rythmes.

Qu’elle réalise un buste, ou une sculpture abstraite inspirée d’un modèle intérieur, Laure Polin cherche simplement à créer des formes vivantes.

Une forme vivante est une forme en pulsion, pleine, ténue, qui noue un rapport sonore avec une autre forme. Une sculpture est un ensemble de volumes qui se font écho et s'entendent mutuellement. De cette entente doit naître l'harmonie. Sa sculpture appartient donc au domaine de la découverte. Lorsqu'elle sculpte, elle construit une forme qui illustre le sentiment qu'elle porte, dans un cheminement plastique intuitif. Centre Culturel 1 ter rue de la Ferté 28130 Maintenon Maintenon 28130 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire 02.37.18.07.80 https://www.mairie-maintenon.fr/ Le Centre culturel « Espace Maintenon » est un lieu où la culture se trouve sous différentes formes. La Chapelle des Arts accueil régulièrement des artistes de divers horizons pour proposer des expositions artistiques. L'espace musical quant à lui est un lieu d'activité artistique (danse, musique, théâtre) où des professionnels diplômés aiment transmettre leurs savoirs. Mais ce n'est pas tout ce lieu de culture à également pour mission de promouvoir les actions municipales et d'informer les riverains sur les actualités de la ville, des manifestations culturelles, sportives ou de loisirs organisés par la mairie.

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

