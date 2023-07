Forum exposition Généalogie Histoire et Patrimoine Centre culturel Lucé Catégories d’Évènement: Eure-et-Loir

LUCE Forum exposition Généalogie Histoire et Patrimoine Centre culturel Lucé, 17 septembre 2023, Lucé. Forum exposition Généalogie Histoire et Patrimoine Dimanche 17 septembre, 10h00 Centre culturel Au cours de cette journée, il sera présenté une exposition sur les moyens de transports et de communication au début du siècle dernier. Il sera également possible de rencontrer des associatons de généalogie et des auteurs locaux qui proposeront des conférences. Centre culturel Rue Jules-Ferry, 28110 Lucé Lucé 28110 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire 0603464810 https://www.sgel28.com/ https://www.facebook.com/groups/729509677662831 Exposition sur les moyens de transports et communication dans la première moitié du XXe siècle.

Possibilité de rencontrer des associations de généalogie et des écrivains locaux. Parking sur la place, bus de la communauté de commune Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

