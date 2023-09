Sandrine Alexi « Imite toutes les femmes » Centre culturel L’Orangerie Roissy-en-France Catégories d’Évènement: Roissy-en-France

Val-d'Oise Sandrine Alexi « Imite toutes les femmes » Centre culturel L’Orangerie Roissy-en-France, 16 mai 2024, Roissy-en-France. Sandrine Alexi « Imite toutes les femmes » Jeudi 16 mai 2024, 20h00 Centre culturel L’Orangerie payant. Renseignement auprès du secrétariat de L’Orangerie

Sur réservation : 01 34 29 48 59

acc_culturel@ville-roissy95.fr Sandrine Alexi, entourée d’une nouvelle équipe d’auteurs va, dans

ce nouveau spectacle, faire un tour de l’actu sans concession. À l’époque du politiquement correct venez rire le temps d’une soirée avec Sandrine Alexi qui, avec tendresse, n’épargnera rien ni personne ! Mise en scène : Michel Frenna

Écriture : Michel Frenna et Sandrine Alexi Centre culturel L’Orangerie 6, allée du verger 95700 Roissy-en-France Roissy-en-France 95700 Val-d’Oise Île-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 01 34 29 48 59 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-05-16T20:00:00+02:00 – 2024-05-16T21:30:00+02:00

2024-05-16T20:00:00+02:00 – 2024-05-16T21:30:00+02:00 humour onewomanshow ©Thomas Braut Détails Catégories d’Évènement: Roissy-en-France, Val-d'Oise Autres Lieu Centre culturel L'Orangerie Adresse 6, allée du verger 95700 Roissy-en-France Ville Roissy-en-France Departement Val-d'Oise Age min 14 Age max 99 Lieu Ville Centre culturel L'Orangerie Roissy-en-France latitude longitude 49.002323;2.51944

Centre culturel L'Orangerie Roissy-en-France Val-d'Oise https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/roissy-en-france/