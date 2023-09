Images musicales de Roissy-en-France Centre culturel L’Orangerie Roissy-en-France, 15 mars 2024, Roissy-en-France.

Images musicales de Roissy-en-France Vendredi 15 mars 2024, 20h00 Centre culturel L’Orangerie Sur réservation : 01 34 29 48 59

Senteurs, images, phrases ou sensations se transforment entre ses oreilles et sous ses doigts en mélodies, rythmes et harmonies : autant de savoureuses compositions improvisées qui nous invitent à découvrir autrement notre village. Entre virtuosité et fantaisie, le célèbre pianiste compositeur nous fera partager au cours de ce récital exceptionnel un

voyage poétique inspiré de ses propres émotions.

Une expérience sensorielle insolite et festive où l’oeil entend et l’oreille voit !

Centre culturel L’Orangerie 6, allée du verger 95700 Roissy-en-France Roissy-en-France 95700 Val-d’Oise Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « acc_culturel@ville-roissy95.fr »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-03-15T20:00:00+01:00 – 2024-03-15T22:00:00+01:00

2024-03-15T20:00:00+01:00 – 2024-03-15T22:00:00+01:00

musique piano

© Denis Rouvre