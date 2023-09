Karim Duval « Entropie » Centre culturel L’Orangerie Roissy-en-France, 12 mars 2024, Roissy-en-France.

Karim Duval « Entropie » Mardi 12 mars 2024, 20h00 Centre culturel L’Orangerie Sur réservation : 01 34 29 48 59

Après le succès de son spectacle «Y» à l’Européen et au Théâtre Libre à Paris, ainsi qu’en tournée dans toute la France, Karim Duval revient avec un nouvel opus qu’il créera en 2023. Le spectacle de la maturité

où l’artiste compte bien affirmer ce style découvert par des centaines de milliers de spectateurs et d’internautes, privilégiant le fond. Toujours le fond.

À travers une observation fine de notre société, ses incertitudes, ses fractures… ainsi que les grandes thématiques de notre époque : travail, écologie, éducation, engagement, innovation aveugle… Le tout mis en valeur par ses atouts fétiches : de l’autodérision, de l’improvisation, une écriture recherchée, un jeu de comédien précis, une pointe de poésie et beaucoup (beaucoup) d’humour !

Durée : 1 h 15 sans entracte

TOUT PUBLIC

Centre culturel L’Orangerie 6, allée du verger 95700 Roissy-en-France Roissy-en-France 95700 Val-d’Oise Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « acc_culturel@ville-roissy95.fr »}]

