Trois Cafés Gourmands « La Promesse » Centre culturel L’Orangerie Roissy-en-France, 7 mars 2024, Roissy-en-France.

Trois Cafés Gourmands « La Promesse » Jeudi 7 mars 2024, 20h00 Centre culturel L’Orangerie Sur réservation : 01 34 29 48 59

Trois cafés gourmands a peut-être « la Corrèze en cathéter » mais aussi de belles ambitions. Une collaboration avec la personnalité préférée des Français : difficile de trouver plus prestigieux pour amorcer ce nouveau chapitre discographique : Jean-Jacques Goldman à la co-écriture et à la composition de « Quand ? ». Ce troisième album s’appelle La promesse.

Il porte parfaitement son nom. Promesse d’explorer de nouvelles thématiques sans altérer la dynamique élémentaire. Promesse d’un foisonnement qui joue avec les idiomes de la chanson et les axiomes de la pop. Promesse d’une générosité infaillible et d’une énergie inhérente à une honnêteté permanente.

Certainement marqué par sa trajectoire si singulière, Trois cafés gourmands semble aussi s’agripper telle une obsession à la projection du futur et à la mécanique du hasard (Libre choix, La belle histoire). Que ces trois-là se rassurent : le destin n’est jamais un voyou lorsqu’on a, comme eux, le goût des autres.

Durée : 1 h 30 sans entracte

TOUT PUBLIC

Présenté par Caramba Culture Live

Chant : Mylène Madrias, Sébastien Gourseyrol et Jeremy Pauly

Centre culturel L’Orangerie 6, allée du verger 95700 Roissy-en-France Roissy-en-France 95700 Val-d’Oise Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « acc_culturel@ville-roissy95.fr »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-03-07T20:00:00+01:00 – 2024-03-07T21:30:00+01:00

2024-03-07T20:00:00+01:00 – 2024-03-07T21:30:00+01:00

concert musique

©David Darrault