Boucle d’O Centre culturel L’Orangerie Roissy-en-France, 21 février 2024, Roissy-en-France.

Boucle d’O Mercredi 21 février 2024, 09h00 Centre culturel L’Orangerie Sur réservation : 01 34 29 48 59

Deux personnages se rencontrent dans un langage de corps, de voix, de rythmes d’images pour interroger ce qui tourne dans notre monde, du cycle et de la boucle, du rouage et de la roue. À travers le symbole de l’eau et du cercle, ils interrogent le cycle de la vie, la construction de l’identité, de son propre reflet et de la relation à l’autre. De la manivelle à la rondeur du tambour, de la force centrifuge à la spirale, les formes et les mouvements résonnent avec les jeux d’eau et les rythmes composés.

Deux séances : 9 H 30 et 10 H 30

Durée : 30 min sans entracte

TOUT PUBLIC

dès 6 mois

Centre culturel L'Orangerie 6, allée du verger 95700 Roissy-en-France Roissy-en-France 95700 Val-d'Oise Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-02-21T09:00:00+01:00 – 2024-02-21T11:00:00+01:00

spectacle jeune public

© Pierre-Alain HEYDEL