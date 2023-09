Lights in the Dark Centre culturel L’Orangerie Roissy-en-France, 7 décembre 2023, Roissy-en-France.

Lights in the Dark Jeudi 7 décembre, 20h00 Centre culturel L’Orangerie Sur réservation : 01 34 29 48 59

Durée : 1 h 15 sans entracte

TOUT PUBLIC

Lights in the Dark est un spectacle unique au monde de la troupe japonaise E.L Squad (Electro- Luminiscence). Dirigée par le chorégraphe Yokoi, référence mondiale de la scène hip-hop, elle vous fera découvrir une technologie qui permet à des danseurs évoluant dans une obscurité totale de créer des effets fantasmagoriques et lumineux extraordinaires.

Dans la plus pure tradition des mangas, Lights in the Dark mêle les personnages, les époques et les lieux dans un tourbillon de sons et d’images inoubliables.

Suivez le voyage initiatique d’un héros ordinaire en quête d’équilibre, en proie aux forces et aux émotions qui le traversent. Lights in the Dark s’adresse aux amateurs de performances physiques, de danse urbaine, de technologie et d’univers manga et jeux vidéo, mais aussi à tous ceux qui veulent partager en famille ou entre amis un spectacle fort en émotions.

Centre culturel L’Orangerie 6, allée du verger 95700 Roissy-en-France Roissy-en-France 95700 Val-d’Oise Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « acc_culturel@ville-roissy95.fr »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-07T20:00:00+01:00 – 2023-12-07T21:30:00+01:00

2023-12-07T20:00:00+01:00 – 2023-12-07T21:30:00+01:00

lumière spectacle

© Tout droit réservé