Jarry « Bonhomme » Centre culturel L’Orangerie Roissy-en-France, 16 novembre 2023, Roissy-en-France.

Jarry « Bonhomme » Jeudi 16 novembre, 20h00 Centre culturel L’Orangerie Renseignement auprès du secrétariat de L’Orangerie : 01 34 29 48 59

Dans un monde en crise et au bord du précipice, dans un monde où les forces du mal triomphent un peu plus chaque jour, la veuve, l’orphelin et les mecs bien gaulés ont besoin d’un héros ! Son super pouvoir ?

LE RIRE ! Parce que le rire sauve des vies, parce que le rire apporte la lumière dans les endroits les plus sombres et parce que le rire est la dernière chance de nous unir pour nous rendre plus fort !

Centre culturel L'Orangerie 6, allée du verger 95700 Roissy-en-France Roissy-en-France 95700 Val-d'Oise Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-16T20:00:00+01:00 – 2023-11-16T21:30:00+01:00

humour jarry

© Fifou