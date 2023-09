31e Salon Artistique Centre culturel L’Orangerie Roissy-en-France Catégories d’Évènement: Roissy-en-France

31e Salon Artistique Centre culturel L'Orangerie Roissy-en-France, 14 octobre 2023, Roissy-en-France. 31e Salon Artistique 14 – 22 octobre Centre culturel L'Orangerie entrée libre Du lundi au vendredi de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h 30

Les samedis et dimanches de 14 h à 18 h Invités à l’honneur :

Dominique EMMANUEL, Sculptrice

Dominique EMMANUEL, Sculptrice

Daniel OLIVIER, Peintre Centre culturel L'Orangerie 6, allée du verger 95700 Roissy-en-France

2023-10-14T14:00:00+02:00 – 2023-10-14T18:00:00+02:00

2023-10-14T14:00:00+02:00 – 2023-10-14T18:00:00+02:00

2023-10-22T14:00:00+02:00 – 2023-10-22T18:00:00+02:00 peinture exposition

