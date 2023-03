Klek Entòs Centre culturel L’Orangerie Roissy-en-France Catégories d’Évènement: Roissy-en-France

Val-d'Oise

Klek Entòs Centre culturel L’Orangerie, 22 avril 2023, Roissy-en-France. Klek Entòs Samedi 22 avril, 20h00 Centre culturel L’Orangerie Klek a fait sa première apparition dans l’émission « La France a un Incroyable Talent », puis fort du succès de ses numéros, il a participé a plus d’une dizaine d’émissions de télévision internationales (avec plus de 100 millions de vues sur les réseaux sociaux) ainsi qu’au plus prestigieux des programmes mondiaux, « America’s Got Talent », où il a laissé les juges et le public totalement stupéfaits… Il est de retour en France, où il vient d’intégrer la nouvelle saison de l’émission d’Arthur, Vendredi tout est permis, pour nous proposer son spectacle. Qui est-il ? Quel est son but ? Nous pouvons simplement vous dire qu’il aime se définir comme la somme de toutes vos peurs. Aurez-vous le courage d’en savoir plus ? Déconseillé aux -12 ans. Durée : 1 h 10 Centre culturel L’Orangerie 6, allée du verger 95700 Roissy-en-France Roissy-en-France 95700 Val-d’Oise Île-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 01 34 29 48 59 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-22T20:00:00+02:00 – 2023-04-22T21:10:00+02:00

2023-04-22T20:00:00+02:00 – 2023-04-22T21:10:00+02:00 Klek Entòs Magie

Détails Catégories d’Évènement: Roissy-en-France, Val-d'Oise Autres Lieu Centre culturel L'Orangerie Adresse 6, allée du verger 95700 Roissy-en-France Ville Roissy-en-France Departement Val-d'Oise Age min 12 Age max 99 Lieu Ville Centre culturel L'Orangerie Roissy-en-France

