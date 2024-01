FESTIVAL LA NUIT DES HUMORISTES CENTRE CULTUREL L’ODYSSEE Pusignan, samedi 25 mai 2024.

Festival « La Nuit des Humoristes » – 8e éditionSamedi 25 mai 2024 – 19H30L’Odyssée se métamorphose une fois de plus en café-théâtre à l’occasion de ce 8ème festival ! Ce tremplin d’humour accueille 6 humoristes de talent, départagés par le vote du public. Ils auront chacun 20 minutes pour vous convaincre et vous faire rire aux éclats !En famille, entre amis, venez déguster de bons plateaux de fromages et de charcuterie vendus sur place.___________________________________ Informations pratiques ___________________________________Durée : 2h30Parking gratuit Buvette et petite restauration sur place.Ouverture des portes : 30 minutes minimum avant le début de la séance. Pour toute réduction, un justificatif sera demandé.Placement libre – configuration café-théâtreL’assise est non garantie pour les enfants de moins de 6 ans qui bénéficient de la gratuité.

Tarif : 11.00 – 18.00 euros.

Début : 2024-05-25 à 19:30

Réservez votre billet ici

CENTRE CULTUREL L’ODYSSEE 3 ALLEE DE L’ODYSSEE 69330 Pusignan 69