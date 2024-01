LES GUEPES CENTRE CULTUREL L’ODYSSEE Pusignan, samedi 6 avril 2024.

Les GuêpesSamedi 06 avril 2024 – 20H30C’est l’été. Il fait beau et les nuits sont douces dans la maison de vacances de Laurène et Alexandre.Comme chaque année, ils reçoivent leur fille Nina et son mari Gilles. Manuel et son époux, amis du jeune couple, doivent les rejoindre. Mais Manuel arrive seul… Les secrets et les non-dits vont-ils ternir les vacances au calme qu’avait prévues cette famille ?___________________________________ Informations pratiques ___________________________________Durée : 1h20Parking gratuit Ouverture des portes : 30 minutes minimum avant le début de la séance. Pour toute réduction, un justificatif sera demandé.L’accès aux places numérotées n’est plus garanti après le début du spectacle. L’entrée dans la salle sera différée aux retardataires.L’assise est non garantie pour les enfants de moins de 6 ans qui bénéficient de la gratuité.

Tarif : 21.00 – 37.50 euros.

Début : 2024-04-06 à 20:30

CENTRE CULTUREL L’ODYSSEE 3 ALLEE DE L’ODYSSEE 69330 Pusignan 69