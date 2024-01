UN P’TIT COIN DE PARADIS CENTRE CULTUREL L’ODYSSEE Pusignan, samedi 23 mars 2024.

Un p’tit coin de ParadisSamedi 23 mars 2024 – 20H30Hériter d’une maison à la campagne, c’est le rêve ! Et si en plus un trésor est caché dedans, c’est le jackpot ! …Mais pour Etienne et Céline, couple de bobos parisiens, c’est le cauchemar ! Entre un voisin pot de colle, une vieille copine toujours en galère et un environnement rural plus qu’hostile, le couple voit rouge.___________________________________ Informations pratiques ___________________________________Durée : 1h40Parking gratuit Ouverture des portes : 30 minutes minimum avant le début de la séance. L’accès aux places numérotées n’est plus garanti après le début du spectacle. L’entrée dans la salle sera différée aux retardataires.Pour toute réduction, un justificatif sera demandé.L’assise est non garantie pour les enfants de moins de 6 ans qui bénéficient de la gratuité.

Tarif : 19.00 – 34.20 euros.

Début : 2024-03-23 à 20:30

Réservez votre billet ici

CENTRE CULTUREL L’ODYSSEE 3 ALLEE DE L’ODYSSEE 69330 Pusignan 69