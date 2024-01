LA BELLE LISSE POIRE DU PRINCE MOTORDU – LA BELLE LISSE POIRE CENTRE CULTUREL L’ODYSSEE Pusignan, 10 mars 2024, Pusignan.

La Belle Lisse Poire du Prince de MotorduDimanche 10 mars 2024 – 15h30Le Prince de Motordu mène une existence paisible dans son chapeau : il joue aux tartes avec ses coussins dans la salle à danger… Un jour, la princesse Dézécolle, une drôle d’institutrice, croise son chemin et l’invite à détordre les mots… Petits et grands sont entraînés au rythme des pirouettes langagières et de la magie des mots. Malice et éclats de rires garantis ! ___________________________________ Informations pratiques ___________________________________Durée : 50 minutes à partir de 4 ansParking gratuit Ouverture des portes : 30 minutes minimum avant le début de la séance. Pour toute réduction, un justificatif sera demandé.L’accès aux places numérotées n’est plus garanti après le début du spectacle. L’entrée dans la salle sera différée aux retardataires.L’assise est non garantie pour les enfants de moins de 6 ans qui bénéficient de la gratuité.

Tarif : 16.00 – 16.00 euros.

Début : 2024-03-10 à 15:30

Réservez votre billet ici

CENTRE CULTUREL L’ODYSSEE 3 ALLEE DE L’ODYSSEE 69330 Pusignan 69