LA MONDAINE CENTRE CULTUREL L’ODYSSEE Pusignan, 13 janvier 2024, Pusignan.

La MondaineSamedi 13 janvier 2024 – 20H30Une vraie Mondaine, aimable comme une porte de prison, attend la signature d’un inspecteur des assurances pour toucher son héritage… Mais tout va déraper quand un ex un peu trop dévoué et une infirmière revancharde vont s’inviter à la fête !Une comédie mensongère arrosée d’une belle dose de mauvaise foi menée tambour battant par des personnages sans foi ni loi…___________________________________ Informations pratiques ___________________________________Durée : 1h10Parking gratuit Ouverture des portes : 30 minutes minimum avant le début de la séance. Pour toute réduction, un justificatif sera demandé.L’accès aux places numérotées n’est plus garanti après le début du spectacle. L’entrée dans la salle sera différée aux retardataires.L’assise est non garantie pour les enfants de moins de 6 ans qui bénéficient de la gratuité.

Tarif : 19.00 – 33.20 euros.

Début : 2024-01-13 à 20:30

Réservez votre billet ici

CENTRE CULTUREL L’ODYSSEE 3 ALLEE DE L’ODYSSEE 69330 Pusignan