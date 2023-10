Chasse aux Fantômes Centre Culturel l’Odyssée Carignan-de-Bordeaux, 5 novembre 2023, Carignan-de-Bordeaux.

Carignan-de-Bordeaux,Gironde

Cette année, les fantômes sont incontrôlables, ils n’ont qu’un objectif : s’emparer de toutes les friandises de Carignan ! Tous les enfants entre 3 et 12 ans pourront devenir chasseurs de fantômes pour nous aider à saboter leurs plans et à les capturer. Nouveauté cette année, même les adultes peuvent s’inscrire : 4 niveaux de difficultés et 3 créneaux horaires vous sont proposés. Une récompense sera remise à chaque participant. Buvette sur place..

2023-11-05 fin : 2023-11-05 . EUR.

Centre Culturel l’Odyssée Chemin du Moulin

Carignan-de-Bordeaux 33360 Gironde Nouvelle-Aquitaine



This year, the ghosts are out of control, with just one goal: to get their hands on all the goodies in Carignan! All children aged 3 to 12 can become ghost hunters to help us sabotage their plans and capture them. New this year, even adults can sign up: 4 levels of difficulty and 3 time slots are available. A reward will be given to each participant. Refreshments on site.

Este año, los fantasmas están fuera de control, con un único objetivo: ¡apoderarse de todas las golosinas de Carignan! Todos los niños de 3 a 12 años pueden convertirse en cazafantasmas para ayudarnos a sabotear sus planes y capturarlos. Como novedad este año, incluso los adultos pueden apuntarse: hay disponibles 4 niveles de dificultad y 3 franjas horarias. Se entregará una recompensa a cada participante. Refrescos in situ.

Dieses Jahr sind die Geister außer Kontrolle und haben nur ein Ziel: Sie wollen alle Süßigkeiten in Carignan an sich reißen! Alle Kinder zwischen 3 und 12 Jahren können Geisterjäger werden und uns dabei helfen, ihre Pläne zu sabotieren und die Geister zu fangen. Neu in diesem Jahr ist, dass sich sogar Erwachsene anmelden können: Es werden 4 Schwierigkeitsgrade und 3 Zeitfenster angeboten. Jeder Teilnehmer erhält eine Belohnung. Erfrischungsgetränke vor Ort.

Mise à jour le 2023-10-25 par OT de l’Entre-deux-Mers