STAGE VOCAL Centre Culturel Livarot Pays d’Auge Livarot, 11 novembre 2023, Livarot.

STAGE VOCAL 11 et 12 novembre Centre Culturel Livarot Pays d’Auge Gratuit

POUR QUI ? Toutes celles et ceux qui aiment chanter, qui veulent découvrir ou se perfectionner en chant choral

CONTEXTE : 30e anniversaire de la chorale La Vie qui Chante de Livarot « CHANTER C’EST LA VIE »

THÈME DU STAGE : « Être bien dans son corps avec le chant »

OBJECTIFS

• Découvrir le chant choral autour d’un répertoire varié pour tout public et tout niveau (lecture de la musique non requise)

• Travailler sur la posture du corps pour améliorer sa voix

• Partager collectivement une expérience conviviale de concert (le lendemain)

DÉROULÉ

Accueil à partir de 9h30,

Travail vocal de 10h à 12h30,

Pause déjeuner : amener son pique-nique

Reprise du travail vocal de 13h30-15h30, puis collation fournie avant départ

Inscription au stage auprès du Centre Culturel de Livarot et la chorale « La Vie Qui Chante ».

Concert anniversaire le dimanche 12 novembre à 16h00, salle des fêtes de Livarot. Entrée gratuite.

