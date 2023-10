Festival OZARTS : ATELIERS DANSE, RAP ET DJING / La BOUM – LES BOUMBOXEURS Centre Culturel Livarot Pays d’Auge Livarot Catégories d’Évènement: Calvados

Festival OZARTS : ATELIERS DANSE, RAP ET DJING / La BOUM – LES BOUMBOXEURS
Jeudi 26 octobre, 10h30, 15h00
Centre Culturel Livarot Pays d'Auge
Livarot
Gratuit
Ateliers proposés pour les enfants de 6 à 13 ans, le matin de 10h30 à 12h00 :

Groupe danse à partir de 6 ans : effectif 15

Groupe RAP à partir de 8 ans : effectif 5

Groupe DJing à partir de 8 ans : effectif 5

Ateliers sur réservation – places limitées La Boum de 15h00 à 16h00 :

Qui n’a jamais rêvé de «clubber » comme s’il était à New York…En plein après-midi, juste pour être frais pour le contrôle de maths du lendemain? Une boum pour se défouler, danser sur du bon son : «clubber » et se retrouver sur une musique funky et entraînante allant de KRS ONE, en passant par JACKSON FIVE…. Attendez-vous à lâcher prise. Centre Culturel Livarot Pays d’Auge Livarot, rue du Général Leclerc Livarot 14140 Livarot Calvados Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 02 31 48 31 85 »}, {« type »: « email », « value »: « crd@agglo-lisieux.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-26T10:30:00+02:00 – 2023-10-26T12:00:00+02:00

2023-10-26T15:00:00+02:00 – 2023-10-26T16:00:00+02:00 Boum CALN Détails Catégories d’Évènement: Calvados, Livarot Autres Lieu Centre Culturel Livarot Pays d'Auge Adresse Livarot, rue du Général Leclerc Ville Livarot Departement Calvados Lieu Ville Centre Culturel Livarot Pays d'Auge Livarot latitude longitude 49.005317;0.151969

