Centre Culturel Livarot Pays d'Auge Livarot, rue du Général Leclerc Livarot Livarot 14140 Calvados Normandie Les élèves du Centre Culturel de Livarot vous invitent à deux concerts de fin d'année. Ce sera l'occasion de découvrir le travail réalisé durant ce 1er trimestre.

2022-12-15T19:00:00+01:00

2022-12-16T20:30:00+01:00

