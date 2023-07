Vivants Centre Culturel L’Imprévu Saint-Ouen-l’Aumône, 6 septembre 2023, Saint-Ouen-l'Aumône.

Vivants Mercredi 6 septembre, 17h00 Centre Culturel L’Imprévu Entrée Libre

VIVANTS – 85 minutes

Une création de la compagnie Les Fugaces

Un texte original de Aude Schmitter

Spectacle en déambulation pour l’espace public – Chaussez des baskets et embarquez avec nous pour une virée théâtrale au coeur de la ville !

Conseillé à partir de 8 ans ou à partager en famille. Pour votre confort : les poussettes, trotinettes, vélos, skateboard, skis ou traineaux sont déconseillés.

Cinq silhouettes déambulent dans la ville.

De jeunes adultes, tous différents, qui se construisent, qui cherchent. Ni héros, ni marginaux, ils sont vous, ils sont moi. Ils habitent ici. Dans ce quartier.

Certains se connaissent, d’autres sont parfaitement étrangers.

Chacun.e doit faire un choix, en assumer sa portée, son poids, ses ambiguïtés, pour rester vivants.

À travers une série d’actions et de situations intimes et façonnantes, la toile se tisse. Alors qu’ils étaient des solitudes dans la ville, leurs écarts bien heureux les amènent à vivre l’inattendu. Quel visage se dessine alors ? Quelles rencontres en découlent ?

Ce spectacle est comme une étude au microscope de ce qu’un choix peut provoquer. En amont, en aval et l’instant inéluctable de la décision.

Les peurs. Les autres. Les conséquences. Et la joie ?

Spectateurs, vous serez immergés dans les pensées des personnages. Vous en êtes une partie. Englobés, comme des émanations de leurs personnalités, vous êtes les témoins intimes de leurs rencontres, leurs émotions et leurs

pérégrinations internes.

Centre Culturel L’Imprévu 2 Place Pierre Mendès France 95310 SAINT OUEN L’AUMÔNE Saint-Ouen-l’Aumône 95310 Val-d’Oise Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « contact@fugaces.com »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-06T17:00:00+02:00 – 2023-09-06T20:00:00+02:00

2023-09-06T17:00:00+02:00 – 2023-09-06T20:00:00+02:00

Théâtre de rue Déambulation