Bal à Jean Le Bail Centre culturel, Limoges (87)

Bal à Jean Le Bail Centre culturel, Limoges (87), 27 novembre 2022, . Bal à Jean Le Bail Dimanche 27 novembre, 15h00 Centre culturel, Limoges (87)

prix libre

avec Mélométis Centre culturel, Limoges (87) 9, Rue Jean le Bail Centre culturel, 87100 Limoges, France [{« link »: « https://agendatrad.org/e/38372 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}] Atelier de 15h à 16h initiation, programme en fonction des participants Bal de 16h à 19h répertoire de Mélométis, reprises et créations source : événement Bal à Jean Le Bail publié sur AgendaTrad

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-27T15:00:00+01:00

2022-11-27T19:00:00+01:00

Détails Autres Lieu Centre culturel, Limoges (87) Adresse 9, Rue Jean le Bail Centre culturel, 87100 Limoges, France Age maximum 110 lieuville Centre culturel, Limoges (87)

Centre culturel, Limoges (87) https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//