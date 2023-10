Stage « Comment animer un atelier théâtre ? » Centre culturel Les Eyrottes Sarrey Catégories d’Évènement: Haute-Marne

Sarrey Stage « Comment animer un atelier théâtre ? » Centre culturel Les Eyrottes Sarrey, 18 novembre 2023, Sarrey. Stage « Comment animer un atelier théâtre ? » 18 et 19 novembre Centre culturel Les Eyrottes 20 € les deux jours Comment bien animer un atelier de théâtre ? Comment proposer les bons échauffements ? Les bons exercices ? La bonne progression dans un texte, une mise en scène ? Comment trouver le juste milieu entre travail, convivialité et objectifs à atteindre ? Destiné à celles et ceux qui ont l’envie ou la possibilité d’animer un atelier ou qui se retrouvent propulsés à la tête d’un groupe, ce stage propose de donner des pistes pour faire progresser et donner envie. Intervenant : Michaël Monnin est metteur en scène et comédien de la compagnie Azimuts. Il dirige le CCOUAC (Centre de Création Ouvert aux Arts en Campagne) à Ecurey et mène des ateliers tout au long de l’année. Public : comédiens et comédiennes amateurs qui animent ou animeront un atelier théâtre En partenariat avec la commune de Sarrey Centre culturel Les Eyrottes 52140 Sarrey Sarrey 52140 Haute-Marne Grand Est [{« type »: « email », « value »: « remi.sabran@artsvivants52.org »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-18T09:30:00+01:00 – 2023-11-18T12:30:00+01:00

2023-11-19T14:00:00+01:00 – 2023-11-19T17:00:00+01:00 stage théâtre © Adobe Stock Détails Catégories d’Évènement: Haute-Marne, Sarrey Autres Lieu Centre culturel Les Eyrottes Adresse 52140 Sarrey Ville Sarrey Departement Haute-Marne Lieu Ville Centre culturel Les Eyrottes Sarrey latitude longitude 48.003225;5.427284

Centre culturel Les Eyrottes Sarrey Haute-Marne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/sarrey/