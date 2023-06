Après-midi des savoir-faire et des arts manuels Centre Culturel Les Digitales Caden Catégories d’Évènement: Caden

Après-midi des savoir-faire et des arts manuels

Samedi 16 septembre, 14h30

Centre Culturel Les Digitales

Entrée libre

Après-midi des savoir-faire et des arts manuels d'hier et d'aujourd'hui.

Visite libre ou commentée du musée des maquettes agricoles Albert Sevestre.

Animations réalisées par les associations et professionnels accueillis aux Digitales : démonstration de sculpture sur bois, réalisation de croquis, présentation de photographies…

Réalisation d'un bouquet d'épis de blé…

Centre Culturel Les Digitales
9 bis rue de la mairie, 56220 Caden
Caden 56220 Morbihan Bretagne
02 97 67 14 59
http://www.questembert-communaute.fr/culture-et-loisirs/les-digitales-museeespace-dexpositions-caden/musee-albert-sevestre
https://www.facebook.com/LesDigitalesCaden

2023-09-16T14:30:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-16T14:30:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

