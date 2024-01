GONFLEE A BLOC CENTRE CULTUREL LES ANGENOISES Bonchamp Les Laval, vendredi 25 avril 2025.

Le plus dur dans l’accouchement, c’est les 9 mois qui précèdent !Lola et Marc, les futurs heureux parents, vont vite s’en rendre compte. Car l’arrivée d’un bébé ça chamboule une vie, alors imaginez quand il s’agit de jumeaux ?! Deux fois plus de joies, de doutes, de peurs, d’emmerdes… de quoi devenir un vrai dégonflé, une vraie gonflée à bloc.

Tarif : 30.20 – 30.20 euros.

Début : 2025-04-25 à 20:30

Réservez votre billet ici

CENTRE CULTUREL LES ANGENOISES 55 RUE DU MAINE – 53960 Bonchamp Les Laval 53