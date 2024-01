FRANJO CENTRE CULTUREL LES ANGENOISES Bonchamp Les Laval, jeudi 26 septembre 2024.

Il vous a sûrement fait rire sur internet, vous allez rire au moins 20 fois plus si vous venezvoir son spectacle !Une heure de nectar de blagues, travaillées depuis de longues années. Vous l’aurez peut être déjà aperçu dans des scènes parisiennes comme le Paname Art Café, au Jamel Comedy club, ou en première partie de Paul Mirabel, où Franjo rôde des parties de son spectacle pour vous réserver le meilleur. Une heure pour vous parler de lui, de son ex, de Melun, et d’autres sujets de société avec beaucoup d’ironie. Une heure quipasse souvent trop vite : vous ne serez pas déçus. Vous ne sortirez pas plus mature de ce spectacle, mais plus heureux.

Tarif : 23.10 – 33.00 euros.

Début : 2024-09-26 à 20:30

Réservez votre billet ici

CENTRE CULTUREL LES ANGENOISES 55 RUE DU MAINE – 53960 Bonchamp Les Laval 53