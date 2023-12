MANU PAYET CENTRE CULTUREL LES ANGENOISES Bonchamp Les Laval, 12 avril 2024, Bonchamp Les Laval.

Le spectacle de Manu Payet prévu le Dimanche 08 Octobre 2023 aux Angenoises à Bonchamp Les Laval est reporté au Vendredi 12 Avril 2024 à 20h30.Les billets restent valables. Remboursement autorisés.Le spectacle initialement prévu le 05 octobre 2023 à 20h30 est reporté au 08 octobre 2023 à 17h30Les billets restent valables, les remboursements sont acceptés jusqu’au 08 juillet 2023MANU PAYETEMMANUEL 2Et si on reprenait là où on l’avait quitté ? Au petit matin, ivre, endormi sur le canapé avec le chien…3 ans après son dernier spectacle, Emmanuel, Manu Payet revient, papa et boomer, sans tabac et sans gluten vous raconter sa suite, Emmanuel 2.

Tarif : 27.30 – 39.00 euros.

Début : 2024-04-12 à 20:30

Réservez votre billet ici

CENTRE CULTUREL LES ANGENOISES 55 RUE DU MAINE – 53960 Bonchamp Les Laval 53