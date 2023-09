Théâtre « Madame, Monsieur, Bonsoir! » Centre culturel Léon, 22 mars 2024, Léon.

Léon,Landes

Comédie sur la fabrication de l’information et l’opinion publique / Création 2022

Depuis plus de 20 ans, 50% des français ne font pas confiance aux médias. Et pourtant, tout le monde

continue de s’informer… Expression de nos colères intimes de citoyen, nous proposons une comédie exutoire. Une traversée de situations absurdes et décalées qui s’interroge sur le travail du journalisme, de la transmission de l’information et de ce que ça dit de la démocratie…

Dans la lignée et l’énergie d »’Argent, pudeurs et décadences », un théâtre de l’engagement, de l’humour et de l’impertinence.

à partir de 12 ans.

Informations centreculturel@leon.fr ou 05 58 49 20 00

Réservations sur https://www.billetweb.fr/pro/centreculturelleon.

2024-03-22 fin : 2024-03-22 22:30:00. EUR.

Centre culturel Place du Docteur Dufau

Léon 40550 Landes Nouvelle-Aquitaine



Comedy about the manufacture of information and public opinion / Creation 2022

For over 20 years, 50% of French people have not trusted the media. And yet, everyone

continues to be informed… As an expression of our inner anger as citizens, we propose an outlet comedy. A journey through absurd and offbeat situations, questioning the work of journalism, the transmission of information and what this says about democracy…

In the tradition and energy of « Argent, pudeurs et décadences », a theater of commitment, humor and impertinence.

ages 12 and up.

Information centreculturel@leon.fr or 05 58 49 20 00

Reservations at https://www.billetweb.fr/pro/centreculturelleon

Comedia sobre la fabricación de la información y la opinión pública / Creación 2022

Desde hace más de 20 años, el 50% de los franceses no confía en los medios de comunicación. Y sin embargo, todo el mundo

sigue estando informado… Como expresión de nuestra cólera interior de ciudadanos, proponemos una comedia de desahogo. Una serie de situaciones absurdas y fuera de lo común que examinan el trabajo del periodismo, la transmisión de la información y lo que dice de la democracia…

En la misma línea y con la misma energía que « Argent, pudeurs et décadences », un teatro de compromiso, humor e impertinencia.

a partir de 12 años.

Información en centreculturel@leon.fr o 05 58 49 20 00

Reservas en https://www.billetweb.fr/pro/centreculturelleon

Komödie über die Herstellung von Informationen und die öffentliche Meinung / Uraufführung 2022

Seit mehr als 20 Jahren vertrauen 50 % der Franzosen den Medien nicht. Und trotzdem

informiert sich weiterhin… Als Ausdruck unseres intimen Zorns als Bürger schlagen wir eine Komödie als Ventil vor. Eine Reise durch absurde und schräge Situationen, die sich mit der Arbeit des Journalismus, der Informationsvermittlung und der Frage, was das über die Demokratie aussagt, auseinandersetzt…

In der Tradition und mit der Energie von »Argent, pudeurs et décadences », ein Theater des Engagements, des Humors und der Frechheit.

ab 12 Jahren.

Informationen centreculturel@leon.fr oder 05 58 49 20 00

Reservierungen unter https://www.billetweb.fr/pro/centreculturelleon

Mise à jour le 2023-09-25 par Côte Landes Nature Tourisme