Ce spectacle retrace le répertoire méconnu d’un artiste connu du nom de Bourvil. Les textes de ce poète fantaisiste sont des joyaux de parodies, où se mêlent sans cesse des jeux de mots, jonglant avec le burlesque, la dérision dans le mélo et le ridicule dans le tragique. C’est dans un univers drôle et tendre, dans une ambiance jazz rendue par la contrebasse, la guitare et l’accordéon et des rythmes allant de la valse au tango en passant par le boogie, que ces 3 compères accompagnent le comédien Eric Bergeonneau, pour nous offrir un pur moment de music-hall.

This show retraces the little-known repertoire of a well-known artist by the name of Bourvil. The lyrics of this whimsical poet are jewels of parody, constantly mixing wordplay with burlesque, derision with melodrama and ridicule with tragedy. In a funny and tender universe, in a jazz atmosphere rendered by double bass, guitar and accordion, and rhythms ranging from waltz to tango and boogie, these 3 companions accompany actor Eric Bergeonneau, to offer us a pure moment of music-hall.

Este espectáculo recorre el repertorio poco conocido de un artista de renombre llamado Bourvil. Las letras de este poeta caprichoso son joyas de la parodia, que mezclan constantemente juegos de palabras, malabarismos burlescos, burlas con melodrama y lo ridículo con lo trágico. En un universo divertido y tierno, en un ambiente de jazz interpretado por el contrabajo, la guitarra y el acordeón y ritmos que van del vals al tango pasando por el boogie, estos 3 compañeros acompañan al actor Eric Bergeonneau, para ofrecernos un puro momento de music-hall.

Diese Aufführung zeichnet das unbekannte Repertoire eines bekannten Künstlers namens Bourvil nach. Die Texte dieses fantasievollen Poeten sind Juwelen der Parodie, in denen sich immer wieder Wortspiele mischen, die mit Burleske, Spott im Melodram und Lächerlichkeit in der Tragödie jonglieren. In einem witzigen und zärtlichen Universum, in einer Jazzatmosphäre, die durch Kontrabass, Gitarre und Akkordeon wiedergegeben wird, und mit Rhythmen, die von Walzer über Boogie bis hin zu Tango reichen, begleiten diese drei Freunde den Schauspieler Eric Bergeonneau, um uns einen reinen Moment der Music-Hall zu bieten.

