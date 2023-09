Concert du Conservatoire des Landes Centre culturel Léon, 18 novembre 2023, Léon.

Léon,Landes

Concert de musique classique par les professeurs du conservatoire : François Bonnaud, Romy Ruiz,

Pascal Jean, Maurine Grais, Tatiana Panina.

Clarinette, violon, piano, Hautbois

Œuvres de Bartok , Hindemith, Ligeti, Harom Lokodalmi Tanc, Stefan Wolpe, Stravinsky

Informations centreculturel@leon.fr ou 05 58 49 20 00

Réservations sur https://www.billetweb.fr/pro/centreculturelleon.

2023-11-18 fin : 2023-11-18 22:30:00. EUR.

Centre culturel Place du Docteur Dufau

Léon 40550 Landes Nouvelle-Aquitaine



Classical music concert by conservatory teachers: François Bonnaud, Romy Ruiz,

Pascal Jean, Maurine Grais, Tatiana Panina.

Clarinet, violin, piano, oboe

works by Bartok , Hindemith, Ligeti, Harom Lokodalmi Tanc, Stefan Wolpe, Stravinsky

Information centreculturel@leon.fr or 05 58 49 20 00

Reservations at https://www.billetweb.fr/pro/centreculturelleon

Concierto de música clásica a cargo de profesores del Conservatorio: François Bonnaud, Romy Ruiz,

Pascal Jean, Maurine Grais, Tatiana Panina.

Clarinete, violín, piano, oboe

obras de Bartok , Hindemith, Ligeti, Harom Lokodalmi Tanc, Stefan Wolpe, Stravinsky

Información centreculturel@leon.fr o 05 58 49 20 00

Reservas en https://www.billetweb.fr/pro/centreculturelleon

Konzert mit klassischer Musik von den Lehrern des Konservatoriums: François Bonnaud, Romy Ruiz,

Pascal Jean, Maurine Grais, Tatiana Panina.

Klarinette, Violine, Klavier, Oboe

werke von Bartok , Hindemith, Ligeti, Harom Lokodalmi Tanc, Stefan Wolpe, Strawinsky

Informationen centreculturel@leon.fr oder 05 58 49 20 00

Reservierungen unter https://www.billetweb.fr/pro/centreculturelleon

Mise à jour le 2023-09-25 par Côte Landes Nature Tourisme