Théâtre « Panique au plazza » Centre culturel Léon, 10 novembre 2023, Léon.

Léon,Landes

Spectacle de la troupe Lit en Scène de Lit et Mixe.

Une pièce de Ray Cooney, mise en scène par Alain Dupin.

Synopsis de la pièce : » Alors qu’il est marié et devrait assister à une session nocturne de l’Assemblée nationale, Philippe Coïc, ministre du gouvernement retrouve à l’hôtel Brigitte Macaron, chargée de communication de JL Melanchon. Quand les amants se retrouvent avec un cadavre sur les bras, un vent de panique commence à souffler dans l’ambiance feutrée de l’Hôtel Plazza. »

Informations centreculturel@leon.fr ou 05 58 49 20 00

Billetterie uniquement sur place. Tarif unique 10 €..

2023-11-10 fin : 2023-11-10 22:30:00. EUR.

Centre culturel Place du Docteur Dufau

Léon 40550 Landes Nouvelle-Aquitaine



A show by the Lit en Scène troupe from Lit et Mixe.

A play by Ray Cooney, directed by Alain Dupin.

Play synopsis: « Married and due to attend a night session of the National Assembly, Philippe Coïc, a government minister, meets Brigitte Macaron, JL Melanchon’s communications officer, at the hotel. When the lovers find themselves with a dead body on their hands, a wave of panic begins to blow through the hushed atmosphere of the Hôtel Plazza. »

Information centreculturel@leon.fr or 05 58 49 20 00

Tickets only on site. Single ticket price 10?

Un espectáculo de la compañía Lit en Scène de Lit et Mixe.

Una obra de Ray Cooney, dirigida por Alain Dupin.

Sinopsis de la obra: « Philippe Coïc, ministro del Gobierno, está casado y debe asistir a una sesión nocturna de la Asamblea Nacional cuando conoce en el hotel a Brigitte Macaron, responsable de comunicación de JL Melanchon. Cuando los amantes se encuentran con un cadáver en sus manos, una ola de pánico comienza a soplar a través de la tranquila atmósfera del Hôtel Plazza. »

Información centreculturel@leon.fr o 05 58 49 20 00

Entradas sólo disponibles in situ. Precio de la entrada individual: 10 EUR.

Aufführung der Theatergruppe Lit en Scène aus Lit et Mixe.

Ein Stück von Ray Cooney, inszeniert von Alain Dupin.

Inhaltsangabe des Stücks: « Während er verheiratet ist und an einer nächtlichen Sitzung der Nationalversammlung teilnehmen sollte, trifft Philippe Coïc, Minister der Regierung, im Hotel Brigitte Macaron, die Kommunikationsbeauftragte von JL Melanchon. Als die Liebenden eine Leiche auf dem Arm haben, beginnt in der gediegenen Atmosphäre des Hotels Plazza eine Welle der Panik zu wehen. »

Informationen centreculturel@leon.fr oder 05 58 49 20 00

Kartenverkauf nur vor Ort. Einheitspreis 10 ?

Mise à jour le 2023-09-25 par Côte Landes Nature Tourisme