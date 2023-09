Présentation de la saison culturelle 2023 – 2024 Centre culturel Léon, 23 septembre 2023, Léon.

Léon,Landes

Présentation de la prochaine saison culturelle.

Participation de Léon Temps Danse, Happy Song, de l’harmonie de Léon et du Conservatoire des Landes.

Entrée gratuite..

2023-09-23 fin : 2023-09-23 20:00:00. .

Centre culturel

Léon 40550 Landes Nouvelle-Aquitaine



Presentation of the upcoming cultural season.

With the participation of Léon Temps Danse, Happy Song, the Léon Brass Band and the Conservatoire des Landes.

Free admission.

Presentación de la próxima temporada cultural.

Con la participación de Léon Temps Danse, Happy Song, la banda de viento de Léon y el Conservatoire des Landes.

Entrada gratuita.

Vorstellung der nächsten Kultursaison.

Teilnahme von Léon Temps Danse, Happy Song, der Harmonie von Léon und dem Conservatoire des Landes.

Freier Eintritt.

Mise à jour le 2023-09-15 par Côte Landes Nature Tourisme