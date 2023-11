Cinéma : Second tour Centre Culturel L’Embarcadère Vorey, 4 décembre 2023, Vorey.

Vorey,Haute-Loire

Journaliste politique en disgrâce placée à la rubrique football, Mlle Pove est sollicitée pour suivre l’entre-deux tours de la campagne présidentielle. Le favori est Pierre-Henry Mercier, héritier d’une puissante famille française et novice en politique..

2023-12-04 20:30:00 fin : 2023-12-04 . .

Centre Culturel L’Embarcadère Rue Louis Jouvet

Vorey 43800 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



Miss Pove, a disgraced political journalist working in the soccer section, is asked to follow the presidential campaign between the two rounds. The favorite is Pierre-Henry Mercier, heir to a powerful French family and a political novice.

A la señorita Pove, periodista política en desgracia que trabaja en el fútbol, se le pide que siga la campaña presidencial entre las dos vueltas. El favorito es Pierre-Henry Mercier, heredero de una poderosa familia francesa y novato en política.

Die in Ungnade gefallene politische Journalistin Pove wird gebeten, die Zwischenrunde des Präsidentschaftswahlkampfs zu verfolgen. Der Favorit ist Pierre-Henry Mercier, Erbe einer mächtigen französischen Familie und Neuling in der Politik.

