Cinéma : Bernadette Centre Culturel L'Embarcadère Vorey, 6 novembre 2023

Vorey,Haute-Loire

Quand elle arrive à l’Elysée, Bernadette Chirac s’attend à obtenir enfin la place qu’elle mérite, elle qui a toujours œuvré dans l’ombre de son mari pour qu’il devienne président..

2023-11-06 20:30:00 fin : 2023-11-06 . .

Centre Culturel L’Embarcadère Rue Louis Jouvet

Vorey 43800 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



When she arrived at the Elysée Palace, Bernadette Chirac expected to finally get the place she deserved, having always worked in her husband?s shadow to make him president.

Cuando llegó al Elíseo, Bernadette Chirac esperaba obtener por fin el lugar que se merecía, tras haber trabajado siempre a la sombra de su marido para convertirlo en Presidente.

Als Bernadette Chirac in den Elysée-Palast einzieht, erwartet sie, dass sie endlich den Platz bekommt, den sie verdient.

