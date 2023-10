Cinéma : Anti-Squat Centre Culturel L’Embarcadère Vorey, 30 octobre 2023, Vorey.

Vorey,Haute-Loire

Inès est menacée de se faire expulser de chez elle avec Adam, son fils de 14 ans. A la recherche d’un emploi, elle est prise à l’essai chez Anti-Squat, une société qui loge des personnes dans des bureaux inoccupés pour les protéger contre les squatteurs..

2023-10-30 20:30:00 fin : 2023-10-30 . .

Centre Culturel L’Embarcadère Rue Louis Jouvet

Vorey 43800 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



Inès is threatened with eviction from her home with Adam, her 14-year-old son. Looking for a job, she is offered a trial period with Anti-Squat, a company that houses people in unoccupied offices to protect them from squatters.

Inès está amenazada de desahucio de su casa con Adam, su hijo de 14 años. En busca de trabajo, le ofrecen un periodo de prueba en Anti-Squat, una empresa que aloja a personas en oficinas desocupadas para protegerlas de los okupas.

Ines droht, mit ihrem 14-jährigen Sohn Adam aus ihrem Haus geworfen zu werden. Auf der Suche nach einem Job wird sie zur Probe bei Anti-Squat eingestellt, einer Firma, die Menschen in leerstehenden Büros unterbringt, um sie vor Hausbesetzern zu schützen.

Mise à jour le 2023-10-14 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay