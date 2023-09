Cinéma : Zone(s) de turbulence Centre Culturel L’Embarcadère Vorey, 9 octobre 2023, Vorey.

Vorey,Haute-Loire

Sarah est une femme d’affaire basée à Londres qui souffre d’une peur incontrôlable de l’avion..

2023-10-09 20:30:00

Centre Culturel L'Embarcadère Rue Louis Jouvet

Vorey 43800 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



Sarah is a London-based businesswoman who suffers from an uncontrollable fear of flying.

Sarah es una empresaria londinense que padece un miedo incontrolable a volar.

Sarah ist eine in London ansässige Geschäftsfrau, die unter unkontrollierbarer Flugangst leidet.

Mise à jour le 2023-09-21