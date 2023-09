Cinéma : Les as de la jungle 2 Centre Culturel L’Embarcadère Vorey, 9 octobre 2023, Vorey.

Vorey,Haute-Loire

Qui appelle-t-on à la rescousse quand un mystérieux super-vilain recouvre la jungle d’une mousse rose qui explose au contact de l’eau ? Les As de la Jungle !.

2023-10-09 18:00:00 fin : 2023-10-09 . .

Centre Culturel L’Embarcadère Rue Louis Jouvet

Vorey 43800 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



Who’s called to the rescue when a mysterious super-villain covers the jungle in pink foam that explodes on contact with water? The Jungle Aces!

¿Quién debe acudir al rescate cuando un misterioso supervillano cubre la selva de espuma rosa que explota al contacto con el agua? ¡Los Ases de la Jungla!

Wer wird zu Hilfe gerufen, wenn ein mysteriöser Superschurke den Dschungel mit einem rosafarbenen Schaum überzieht, der bei Kontakt mit Wasser explodiert? Die Asse des Dschungels!

Mise à jour le 2023-09-21 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay