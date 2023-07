Cinéma: Miraculous – le film Centre Culturel L’Embarcadère Vorey, 28 août 2023, Vorey.

Vorey,Haute-Loire

Adaptation de la série télévisée d’animation Miraculous : Les Aventures de Ladybug et Chat Noir..

2023-08-28 18:00:00 fin : 2023-08-28 . .

Centre Culturel L’Embarcadère Rue Louis Jouvet

Vorey 43800 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



Adaptation of the animated TV series Miraculous: The Adventures of Ladybug and Black Cat.

Adaptación de la serie animada de televisión Miraculous: Las aventuras de Ladybug y Black Cat.

Adaption der animierten Fernsehserie Miraculous: Die Abenteuer von Ladybug und Chat Noir.

Mise à jour le 2023-07-04 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay