Cinéma: Des mains en or Centre Culturel L'Embarcadère Vorey, 31 juillet 2023

Vorey,Haute-Loire

Philippe, futur académicien, est un écrivain célèbre . Avec une épouse chirurgienne, un cercle d’amis de haut rang, sa vie serait un bonheur parfait s’il ne souffrait d’un terrible mal de dos qui empoisonne son existence..

2023-07-31 20:30:00

Centre Culturel L’Embarcadère Rue Louis Jouvet

Vorey 43800 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



Philippe, a future academician, is a famous writer. With a wife who is a surgeon, and a circle of friends in high places, his life would be a perfect bliss if he didn’t suffer from a terrible backache that poisons his existence.

Philippe, futuro académico, es un escritor famoso. Con una esposa cirujana y un círculo de amigos de alto rango, su vida sería una dicha perfecta si no sufriera un terrible dolor de espalda que asola su existencia.

Philippe, ein angehender Akademiker, ist ein berühmter Schriftsteller. Mit einer Frau, die Chirurgin ist, und einem hochrangigen Freundeskreis wäre sein Leben ein perfektes Glück, wenn er nicht an einem schrecklichen Rückenleiden leiden würde, das sein Leben vergiftet.

