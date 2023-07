Cinéma: Wahou! Centre Culturel L’Embarcadère Vorey, 17 juillet 2023, Vorey.

Vorey,Haute-Loire

Catherine (Karin Viard) et Oracio (Bruno Podalydès) sont conseillers immobiliers et enchaînent les visites de deux biens: une grande maison bourgeoise « piscinable, vue RER », et un petit appartement moderne situé en plein triangle d’or de Bougival..

2023-07-17 20:30:00 fin : 2023-07-17 . .

Centre Culturel L’Embarcadère Rue Louis Jouvet

Vorey 43800 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



Catherine (Karin Viard) and Oracio (Bruno Podalydès) are real estate advisors who visit two properties in quick succession: a large bourgeois house with a swimming pool and RER view, and a small modern apartment in the heart of Bougival’s golden triangle.

Catherine (Karin Viard) y Oracio (Bruno Podalydès) son agentes inmobiliarios que visitan dos propiedades en rápida sucesión: una gran casa de clase media con piscina y vistas al RER, y un pequeño piso moderno en el corazón del triángulo de oro de Bougival.

Catherine (Karin Viard) und Oracio (Bruno Podalydès) sind Immobilienberater und besichtigen nacheinander zwei Immobilien: ein großes bürgerliches Haus « mit Swimmingpool und RER-Blick » und eine kleine moderne Wohnung im goldenen Dreieck von Bougival.

Mise à jour le 2023-07-05 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay