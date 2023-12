Disturbance #3 – AMICIS Centre culturel l’Ellipse Moëlan-sur-Mer Catégories d’Évènement: Finistère

Moëlan-sur-Mer Disturbance #3 – AMICIS Centre culturel l’Ellipse Moëlan-sur-Mer, 17 février 2024, Moëlan-sur-Mer. Moëlan-sur-Mer Finistère

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-17 22:00:00

fin : 2024-02-17 06:00:00 . Jamais 2 sans 3 !

Amicis organise sa troisième soirée en salle, l’occasion de se retrouver au chaud pour faire la fête tou.te.s ensemble. On est de retour pour une troisième édition dans la belle salle de l’ellipse avec un show visuel pour embellir la soirée ! Programmation :

@bxtr_cyber

@elisa_mza

@radical_softness_

@subsism_ (+ Androz aka @desrosesemile ) INFOS PRATIQUES :

Billets disponibles sur Shotgun et Pass Culture.

Vous pourrez prendre votre billet pour la soirée, mais également vos billets pour les navettes Quimperlé (Basse Ville).

Parking sur place. Entrée interdite aux -18ans.

Un contrôle d’identité pourra être effectué à l’entrée. .

Centre culturel l’Ellipse Rue Pont-Ar-Laër

Moëlan-sur-Mer 29350 Finistère Bretagne

Mise à jour le 2023-12-21 par OT QUIMPERLE LES RIAS Détails Catégories d’Évènement: Finistère, Moëlan-sur-Mer Autres Code postal 29350 Lieu Centre culturel l'Ellipse Adresse Centre culturel l'Ellipse Rue Pont-Ar-Laër Ville Moëlan-sur-Mer Departement Finistère Lieu Ville Centre culturel l'Ellipse Moëlan-sur-Mer Latitude 47.80961 Longitude -3.62755 latitude longitude 47.80961;-3.62755

Centre culturel l'Ellipse Moëlan-sur-Mer Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/moelan-sur-mer/