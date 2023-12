SCOLAIRES : Spectacle « Loened fur ha foll » avec Son ar leurenn Centre culturel l’Ellipse Kervaziou, 22 janvier 2024, Kervaziou.

SCOLAIRES : Spectacle « Loened fur ha foll » avec Son ar leurenn Lundi 22 janvier 2024, 10h00, 14h30 Centre culturel l’Ellipse réservé aux écoles

“Job an Tog” n’est pas une poule mais bien un coq ! La journée de Job n’est pas si différente de celle des enfants. Se lever tôt, aller à l’école, manger, jouer à la balle avec un cochon… Et Tik, tak, tik et tik et tak… Revenir chez soi pour jouer au “cri des animaux” et dormir ! Un sujet prétexte pour faire chanter et parler en breton les enfants sur du vocabulaire adapté à leur âge.

Centre culturel l’Ellipse Rue Pont ar Laer, 29350 Moëlan-sur-Mer Kervaziou 29350 Finistère Bretagne