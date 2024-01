Fest-deiz Centre culturel L’Ecusson Josselin, dimanche 28 janvier 2024.

Josselin Morbihan

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-28 14:30:00

fin : 2024-01-28

L’association Eveil à la musique organise un fest-deiz. Animé par des groupes, des élèves et l’atelier bal folk de l’association, venez écouter, danser et jouer des plus petits aux plus grands ! A 14h30.

Centre culturel L’Ecusson Rue du Pont Mareuc

Josselin 56120 Morbihan Bretagne



