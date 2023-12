Théâtre – Demain peut-être Centre culturel l’Ecusson Josselin Catégories d’Évènement: Josselin

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-13 20:30:00

fin : 2024-01-13 21:30:00 . Un vagabond, une jeune femme, deux chemins de vie qui se croisent. « Demain peut-être » est l’histoire d’une rencontre improbable entre deux personnes que tout oppose. Mais où tout cela va-t-il les mener ?

A la frontière entre la comédie et le pantomime, la pièce sans texte transporte le public dans un univers poétique où il passe du rire aux larmes en l’espace d’une heure vingt.

L’association « Les DeufoiZin », basée à Fougères, a obtenu des prix pour cette première création originale.

Centre culturel l’Ecusson rue de l’Ecusson

Josselin 56120 Morbihan Bretagne

