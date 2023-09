Cet évènement est passé Ceilidh : bal et initiation aux danses écossaises Centre culturel l’Ecusson Josselin Catégories d’Évènement: Josselin

Morbihan Ceilidh : bal et initiation aux danses écossaises Centre culturel l’Ecusson Josselin, 15 septembre 2023, Josselin. Ceilidh : bal et initiation aux danses écossaises Vendredi 15 septembre, 19h00 Centre culturel l’Ecusson 19h-22h / Pour tous, entrée libre – restauration et buvette sur place Et si vous appreniez quelques pas de danses lors d’un ceilidh [prononcez keylig] ?

À l’occasion de son Scottish Week-end à Josselin, l’association RSCDS Breton Branch vous propose une soirée de découverte gratuite de la contredanse écossaise sans connaissance préalable, pour tous.

Il vous suffit de venir avec votre plus belle motivation et une paire de chaussures souples sans talon. Centre culturel l’Ecusson rue de l’écusson, 56120, Josselin Josselin 56120 Morbihan Bretagne 0297222417 http://www.josselin.com/ https://www.josselin.com/vivre/culture-sport-patrimoine/les-equipements/centre-culturel/ [{« link »: « https://rscds-bb.fr/fr/ »}] Parkings, accès PMR Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-15T19:00:00+02:00 – 2023-09-15T22:00:00+02:00

2023-09-15T19:00:00+02:00 – 2023-09-15T22:00:00+02:00 www.smallcitybigpersonality.co.uk Détails Catégories d’Évènement: Josselin, Morbihan Autres Lieu Centre culturel l'Ecusson Adresse rue de l'écusson, 56120, Josselin Ville Josselin Departement Morbihan Lieu Ville Centre culturel l'Ecusson Josselin latitude longitude 47.962181;-2.54342

Centre culturel l'Ecusson Josselin Morbihan https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/josselin/