POP VÉGÉTALE – LABOTANIQUE Centre culturel L’Echiquier, 23 mai 2023, Pouzauges.

D’abord il y a l’amour pour les plantes, les membres du duo LABOTANIQUE sont agronomes..

2023-05-23 à ; fin : 2023-05-23 . .

Centre culturel L’Echiquier La Fournière

Pouzauges 85700 Vendée Pays de la Loire



First of all there is the love for plants, the members of the LABOTANIQUE duo are agronomists.

En primer lugar está el amor por las plantas, los miembros del dúo LABOTANIQUE son agrónomos.

Zunächst ist da die Liebe zu Pflanzen, die Mitglieder des Duos LABOTANIQUE sind Agronomen.

Mise à jour le 2023-01-01 par Vendée Expansion