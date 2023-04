HUMOUR MUSICAL – « ALLONS ENFANTS » Centre culturel L’Echiquier Pouzauges Catégories d’Évènement: Pouzauges

Vendée

HUMOUR MUSICAL – « ALLONS ENFANTS » Centre culturel L’Echiquier, 2 mai 2023, Pouzauges. Revisitez l’Histoire de France avec Les Epis Noirs !.

2023-05-02 à ; fin : 2023-05-02 . .

Centre culturel L’Echiquier La Fournière

Pouzauges 85700 Vendée Pays de la Loire



Revisit the History of France with Les Epis Noirs ! ¡Reviva la historia de Francia con Les Epis Noirs! Erleben Sie die Geschichte Frankreichs mit Les Epis Noirs neu! Mise à jour le 2023-01-01 par Vendée Expansion

