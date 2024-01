ZAR ELECTRIK CENTRE CULTUREL LE TEMPO Gap, vendredi 12 avril 2024.

Quand la rencontre de deux activistes de la scène méditerranéenne aboutit aumariage entre les transes gnaouas, les boucles de la musique subsaharienneet l’électro la plus ensorcelante, la célébration se fait forcément explosive.Sur les pistes de cet African techno, Anass Zine et Arthur Peneau, chanteurs-instrumentistes au gumbri, à l’oud et à la kora électrique, embarquent DidMiosine aux machines pour un trip envoûtant aux confins du Maghreb. Derrièreles voix enchanteresses ou rugissantes, l’appel à la danse se fait par les rythmeset les soubresauts ternaires baignés d’électro. Ça tourne jusqu’à s’étourdir, çabouillonne et tourbillonne dans des transes infinies aux échos d’Orient et auxgrooves apatrides.Lorsqu’on parle de Zar Electrik, on parle d’une musique sans code et sans frontière.C’est la rencontre de deux amis marseillais : Anass Zine, une voix envoûtanteaux influences maghrébines ainsi que ses nombreux instruments traditionnels(gumbri, oud…) et Arthur Péneau, une voix profonde, introduisant des influencesafricaines hybrides par sa kora qu’il mystifie avec des effets électriques. Puis laconnexion avec Miosine (Didier Simione) vient sublimer le tout. Dernier élémentdu trio, celui-ci apporte sa connaissance et sa maîtrise des machines, des synthéset des codes de la musique électronique.La synthèse est explosive. Ils créent à eux trois une musique riche et généreuse,une traversée entre Maghreb, Afrique Subsaharienne et Occident qui nousemmène dans un voyage transcendant. Avec leur groove électronique, c’estune énergie pure qui invite à la danse. Leur complémentarité ne s’entend passeulement, elle se ressent, elle se voit.La musique de Zar rassemble pour un beau moment de fête et de convivialité.Anass Zine : chant, guitare, oud, gumbri, percussionsArthur Peneau : chant, kora, percussionsDidier Simione : machines, synthés

Tarif : 12.00 – 12.00 euros.

Début : 2024-04-12 à 20:30

CENTRE CULTUREL LE TEMPO BD PIERRE ET MARIE CURIE 05000 Gap 05